Coronavirus, in Francia occhi puntati su Parigi: “potrebbe diventare zona di allerta massima”, timido miglioramento a sud

E’ “molto preoccupante” la situazione dell’epidemia di Covid-19 a Parigi e nella sua banlieue, dove “sono state superate nelle ultime ore tutte le soglie di allerta”: lo ha detto in una conferenza stampa il ministro della Salute, Olivier Veran, precisando che “questa tendenza e’ diventata cosi’ allarmante nelle ultime ore. Abbiamo deciso di attendere qualche giorno per vedere se si conferma. Se sara’ cosi’, lunedi’ Parigi e la banlieue diventeranno ‘zona di allerta massima‘”. L’eventuale passaggio in questa categoria presuppone – come attualmente a Marsiglia – la chiusura totale di bar e ristoranti, il divieto di raduni e feste.

Situazione “molto preoccupante” anche a Tolosa, Lione, Grenoble, Saint-Etienne e Lille, dove si registra una “degradazione dei tassi di incidenza ma anche in termini di pressione sui servizi di rianimazione”, ha detto Veran. Il ministro ha poi spiegato che dall’inizio della crisi sono stati effettuati 13 milioni di tamponi.

Un inizio di “timido miglioramento” nella situazione epidemica in Francia, invece, viene osservato a Bordeaux, Nizza e Marsiglia, ha spiegato Veran, affermando che il governo prende “questi segnali di speranza come segnali di incoraggiamento” per proseguire gli sforzi.

La Francia ha registrato 13.970 nuovi casi di Covid-19 e 63 vittime nelle ultime 24 ore, secondo quanto reso noto dal ministero della salute francese. Al momento sono sotto monitoraggio 1.234 cluster, di cui 78 scoperti in 24 ore.