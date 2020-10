Coronavirus, in Polonia record di nuovi casi: scuole chiuse nelle “zone rosse”

Nuovo record assoluto di contagi in Polonia dall’inizio della pandemia. Le autorità sanitarie hanno registrato 9.622 nuove infezioni, con 84 decessi. Il precedente record era stato registrato giovedì, con quasi 8.100 nuovi casi confermati. In tutto, in Polonia sono stati accertati 167.230 casi di contagio e 3.524 decessi.

Da oggi sono anche in vigore le nuove misure restrittive decise dal governo. Gli assembramenti nelle cosiddette ‘zone rosse’, le aree con i più alti indici di contagio, sono limitati a 10 persone. In queste zone le università e le scuole secondarie passano all’apprendimento a distanza, mentre nel resto del Paese viene adottato un sistema misto. Palestre e piscine sono state chiuse e tutti gli eventi sportivi a livello nazionale si terranno a porte chiuse. Dallo scorso sabato è invece in vigore l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.