Coronavirus, l’infettivologo Bassetti: “Le regole sono cambiate, una grande notizia che semplificherà le cose”

“Oggi dobbiamo tutti fare un applauso al CTS che ha deciso di cambiare alcune regole sul Covid“: lo ha scritto ieri su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“Non sarà più necessario il doppio tampone negativo per confermare la fine della quarantena. Basterà, infatti, il singolo tampone, ovviamente con esito negativo, per decretare la guarigione di chi si è ammalato di Covid.

Anche la quarantena passerà da 14 a 10 giorni, ma non per tutti.

Varrà per le persone in quarantena a scopo precauzionale che hanno avuto contatto stretto con un positivo. Dopo 10 giorni faranno il tampone e, se negativo, potranno uscire.

Stessa cosa se il positivo è asintomatico: farà un solo tampone e se dopo 10 giorni risulterà negativo potrà uscire.

Per sintomatici positivi restano i 14 giorni di quarantena, dopodiché se seguiranno tre giorni senza sintomi potranno rifare il tampone e se negativo uscire. Questa è una grande notizia (che personalmente sostenevo da molto tempo) che semplificherà molto le cose. Una buona notizia“.