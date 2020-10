Coronavirus, ipotesi dl per anticipare le misure: “Con l’autunno fase nuova, massima attenzione del Governo”

Un decreto legge, da affiancare alla manovra, per anticipare alcune misure anti-Covid più urgenti. E’ questa, secondo quanto si apprende da fonti di governo, una delle ipotesi emersa durante il vertice notturno a Palazzo Chigi su Dpb e legge di Bilancio. Al momento, viene riferito, non ci sarebbero decisioni prese e si starebbero ancora facendo approfondimenti. Nel provvedimento potrebbero entrare ad esempio la proroga della Cig o le nuove regole per lo smart working nella P.a., mentre non ci dovrebbero essere interventi sul fronte delle cartelle del fisco.

“Con l’autunno si apre una fase nuova. Le reti sanitarie sono forti ma dobbiamo evitare lo sfondamento, come era accaduto a marzo in alcuni territori. La cintura di protezione della prevenzione territoriale va irrobustita ogni giorno di più. Su tamponi, terapie intensive, medici di base serve essere tempestivi, immediati e collaborativi. Massima attenzione del governo e disponibilità totale”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia nel corso della riunione governo-regioni.