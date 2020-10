Coronavirus, in Irlanda torna il lockdown: le scuole restano aperte

Con la seconda ondata di contagi nella pandemia di coronavirus, l’Irlanda e’ il primo Paese europeo a ripristinare il lockdown ma le scuole restano aperte. Il governo irlandese ha deciso di imporre il massimo livello di restrizioni: dalla mezzanotte di mercoledì e per sei settimane, fino al 1 dicembre, viene imposto un nuovo lockdown ‘morbido’, con bar e ristoranti autorizzati a vendere cibo da asporto, le scuole aperte, così come fabbriche e cantieri, ha riferito Sky News.

Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha emesso una direttiva nazionale di “restare a casa“, ma ha sottolineato che le scuole rimarranno aperte. I cittadini non si potranno allontanare per più di 3 miglia (circa 5 km) da casa. Le nuove misure includono anche la chiusura di tutte le attivita’ commerciali non essenziali e limitano le attivita’ di bar e ristoranti al solo servizio da asporto. Martin ha sottolineato che le prove che si potesse produrre una situazione grave nelle settimane a venire erano ora “troppo forti” per essere ignorate.