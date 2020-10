Coronavirus: in Irlanda del Nord scuole chiuse da lunedì, solo take away per i ristoranti

La ‘First Minister”, Arlene Foster, ha annunciato che in Irlanda del Nord le scuole torneranno a essere chiuse da lunedì prossimo almeno fino al 2 novembre e altre restrizioni saranno imposte su pub e ristoranti già da questo venerdì per contenere l’epidemia di Coronavirus.

Saranno introdotti limini ai viaggi non essenziali e le attività di ristorazione potranno lavorare solo in modalità take away per le prossime 4 settimane.