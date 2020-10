Johnson & Johnson ha reso noto che si sta preparando a riprendere i test per il vaccino anti Covid negli Usa e sta discutendo con altre autorità regolatorie per poterli riavviare anche fuori dagli Stati Uniti. Il board che monitora i dati e la sicurezza ha raccomandato la ripresa del reclutamento dei volontari dopo non aver trovato prove che il vaccino abbia fatto ammalare uno di loro.