Coronavirus, il Napoli non giocherà contro la Juventus: la Asl annulla la trasferta

Il Napoli non partirà per Torino per la trasferta di campionato contro la Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l’Asl Napoli 1 dopo l’inizio di focolaio covid19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo.

Lo stop alla trasferta di Torino dei calciatori del Napoli è arrivato quando Mertens e compagni erano già allo stadio San Paolo, luogo da cui in bus sarebbero dovuti partire per l’aeroporto di Capodichino. I calciatori sono quindi tornati a casa in attesa della decisione su dove trascorrere i 14 giorni di isolamento. A questo punto anche i calciatori che erano stati convocati per le rispettive nazionali non partiranno.

A decidere sullo stop alla partenza del Napoli verso Torino – dove gli azzurri dovevano affrontare la Juventus domani sera nel big match della terza giornata di campionato – sono state le due Asl di competenza, la Asl Napoli 1 e la Asl Napoli 2 Nord. Questo perché il primo calciatore risultato positivo al Covid, Zielinski, risiede a Lago Patria, nel territorio della Asl Napoli 2 Nord che a sua volta ha notificato la sua positività alla Asl Napoli 1, competente sulla maggior parte della rosa che risiede invece nella città di Napoli. A quel punto le due Asl hanno deciso l’isolamento fiduciario per 14 giorni per tutta la rosa, anche per i giocatori i cui test sono risultati negativi.

Quanto al luogo dell’isolamento – si spiega dall’Asl – viene scelto dal soggetto interessato che può anche svolgerlo assieme ai compagni di squadra. In quel caso, precisa la fonte, il Napoli dovrebbe però risiedere nell’hotel di Castel Volturno, non essendo consentito in ogni caso di risiedere altrove o di mettersi in autobus ogni giorno per andare all’allenamento. L’Asl ricorda, infine, che attualmente in Campania ci sono 3.036 persone non positive al Covid, ma che hanno contatti diretti con soggetti positivi, che sono confinate tra le mura domestiche e che se una di queste persone “volesse andare a Bologna a giocare una partita non gli sarebbe consentito”.

Al momento dunque i calciatori del Napoli sono tornati alle rispettive case e usciranno solo per andare ad allenarsi a Castel Volturno ognuno con la propria auto. E’ quanto riferisce all’ANSA una fonte qualificata del Napoli dopo la mancata partenza del gruppo per Torino. Il club azzurro ha deciso quindi di non far svolgere i 14 giorni di isolamento alla squadra tutta insieme in hotel, ma di lasciarli ai loro domicili. Lunedì il Napoli dovrebbe effettuare un nuovo giro di tamponi per verificare se c’è stato una ulteriore propagazione del contagio nella rosa oltre ai casi di Elmas e Zielinski.