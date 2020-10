Coronavirus, Juve-Napoli verso il rinvio ufficiale? Il consigliere della Figc fa chiarezza

E’ polemica attorno alla sfida in programma questa sera allo Stadium tra Napoli e Juventus. La squadra partenopea non è partita per la trasferta di Torino dopo un divieto imposto dall’Asl1 a causa della positività di due giocatori, Zielinski ed Elmas ed è stata messa in isolamento.

La Juventus, nella serata di ieri, però ha fatto sapere che scenderà in campo regolarmente questa sera, ma la Figc sembra orientata verso il rinvio ufficiale. La Lega Serie A e la Figc non si sono ancora esposte, ma il consigliere della Federcalcio ha fatto sapere oggi che è vicino il rinvio ufficiale: “si va verso questa strada, Juventus-Napoli sarà rinviata a data da destinarsi. La circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento dell’Asl è legittimo, la norma è chiara”, ha dichiarato Pietro Lo Monaco a Radio Kiss Kiss.