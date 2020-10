Coronavirus: la Campania introduce limitazioni agli spostamenti tra province

Tra le misure che saranno comprese nell’ordinanza allo studio della Regione Campania per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, è prevista anche “la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”. Lo si apprende da una nota dell’Unita’ di Crisi regionale per l’emergenza Covid in Campania.

“Sarà disposta l’istituzione della zona rossa nel Comune di Arzano (Napoli)”. E’ quanto si legge in una nota dell’unità di crisi della regione Campania che anticipa i contenuti dell’ordinanza firmata dal governatore De Luca e che sarà pubblicata a breve. La decisione è stata presa dopo lo studio dei “dati epidemiolgici provenienti dall’area metropolitana di Napoli e in relazione al Comune di Arzano”.