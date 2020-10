Coronavirus, la svolta dell’Alto Adige: tamponi solo ai sintomatici, per chi non ha sintomi un unico test a fine quarantena

In Alto Adige, d’ora in poi, persone asintomatiche che sono state in contatto con un positivo Covid saranno testate un’unica volta, a termine della quarantena di dieci giorni. Lo annuncia sul Dolomiten l’assessore alla sanita’ Thomas Widmann che ribadisce che “altrimenti non riusciamo a starci dietro” al tracciamento dei contatti e ai test. “Siamo – aggiunge – tra gli ultimi che fanno ancora contact tracing”. In Svizzera la quarantena termina dopo 14 giorni senza tampone”, ricorda Widmann. “Con 300 nuovi casi al giorno e una media di 20-30 contatti stretti vanno fatte 10.000 telefonate in un singolo giorno. Questo non e’ piu’ fattibile”, ribadisce l’assessore al giornale. Per questo motivo solo contatti stretti con sintomi saranno sottoposti subito al tampone, gli asintomatici invece solo a fine quarantena.