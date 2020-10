Coronavirus, preoccupazione nel Lazio ma i casi testati hanno superato il milione: il contact tracing aumenterà ancora [DATI]

“Il Lazio con 1.002.866 casi testati supera la soglia del milione di casi testati e nel rapporto con la popolazione si colloca in cima alle regioni italiane. L’attività di contact tracing è in continuo potenziamento e verrà ulteriormente implementata”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Su oltre 21 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.251 casi positivi, 16 i decessi e 107 i guariti. Migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%. Il valore RT regionale è 1,38: più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina. La Regione ha dunque deciso di potenziare il tracciamento. Presto verrà indetto un bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare. Il bando sara’ rivolto soprattutto ad anestesisti e medici del contact tracing. Intanto si registra una buona adesione al secondo bando delle unita’ mobili USCA-R al quale hanno partecipato circa mille tra medici e infermieri per potenziare le attivita’ sui territori. E di oggi la notizia che nella regione i casi testati sono 1.002.866 e hanno superato la soglia del milione e nel rapporto con la popolazione si colloca in cima alle regioni italiane. Da martedi’ prossimo intanto presso tutti i drive-in di Roma l’accesso sara’ consentito solo previa prenotazione online e sara’ possibile prenotarsi dal giorno precedente. Per prenotarsi occorre avere la ricetta dematerializzata e il codice fiscale.

Nel primo giorno di prenotazione, oggi, “il servizio sta andando bene poiche’ rende piu’ fluido l’accesso ai drive-in, riducendo i tempi di registrazione anagrafica: nelle prime due ore, abbiamo effettuato una prenotazione ogni 2 secondi come ci ha segnalato la societa’ che gestisce l’infrastruttura informatica LazioCrea”, spiega l’assessore alla sanita’ Alessio D’Amato. In merito ai provvedimenti per contenere il contagio a Roma da domani, oltre al coprifuoco che per ordinanza regionale scattera’ alle 24, saranno transennate alcune zone della movida per evitare assembramenti. Inoltre il Campidoglio sta lavorando a rafforzare il trasporto pubblico con bus privati, per aumentare il parco mezzi che circola in citta’ e garantire il distanziamento tra i passeggeri. I bus privati gran turismo verranno utilizzati sulle linee meno frequentate in modo da permettere ai bus Atac di andare a potenziare le linee piu’ frequentate della citta’. L’obiettivo e’ quello rendere maggiore l’offerta nelle ore di punta e decongestionare i mezzi per favorire il rispetto delle misure di contenimento del Covid.