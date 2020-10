Coronavirus, anche il Lazio verso coprifuoco e didattica a distanza: in arrivo nuove misure

Dovrebbe essere siglata già questa sera, secondo quanto si apprende, un’ordinanza della Regione Lazio che prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative. Il blocco notturno entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo. Il provvedimento avrebbe una validità di trenta giorni.

L’ordinanza della Regione Lazio prevede tra le altre cose anche un aumento di posti Covid per arrivare ad un numero di 2913 e di questi 552 da dedicare alla terapia intensiva. Inoltre e’ prevista una manifestazione di interesse per individuare strutture private per effettuare 5000 tamponi al giorno.