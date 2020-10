Coronavirus, le news dal Mondo: Trump e Melania positivi e in quarantena, gravi conseguenze da un test nasale per una donna americana

I contagi totali di Coronavirus nel Mondo sono ormai 34.205.755: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.021.765, mentre le guarigioni sono 23.772.056.

In USA il presidente Donald Trump al momento in quarantena insieme alla first lady Melania, in quanto entrambi risultati positivi al test.

Il tycoon e la consorte erano già in auto-quarantena dopo che la stretta collaboratrice Hope Hicks era risultata positiva al Covid-19.

In USA, un test nasale per rilevare il Covid-19 ha perforato il rivestimento del cervello di una donna americana causando la fuoriuscita di liquido dal naso ed esponendo la donna al rischio di un’infezione pericolosa per la sua vita: la 40enne aveva una condizione rara in quella parte della testa e l’esame che ha ricevuto potrebbe essere stato eseguito in modo errato (di conseguenza il rischio connesso ai test nasali è molto basso).

Il caso è stato riportato su JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Chi ha subito un intervento chirurgico nasale o della base cranica dovrebbe – secondo le indicazioni degli autori dell’articolo – prendere in considerazione un test orale, se disponibile: la donna era infatti stata sottoposta a un test nasale prima dell’intervento di ernia e aveva notato del liquido chiaro che usciva dal lato del naso. In seguito ha accusato mal di testa, vomito e torcicollo.

Anni prima la donna era stata trattata per ipertensione endocranica: la pressione del liquido cerebrospinale che protegge e nutre il cervello era troppo alta.

In Brasile sono stati superati 144.000 morti e 4,84 milioni di infezioni nonostante il numero giornaliero di decessi sia sceso a 728 mercoledì dopo aver superato il migliaio per la prima volta in 15 giorni.

Secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute, il Paese ha registrato 728 morti per coronavirus e 36.157 casi nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di decessi a 144.680 e il numero di positivi a 4.847.092.

I dati confermano il Brasile (210 milioni di abitanti), è uno degli epicentri globali della pandemia, il 2° Paese con più vittime, dietro agli Stati Uniti, e il 3° con il maggior numero di casi, dietro USA e India.

Va sottolineato che la media dei decessi negli ultimi 14 giorni è stata inferiore a 700, la più bassa da metà maggio.