Coronavirus, le ultime news dal Mondo: in Brasile di nuovo più di mille morti in 24 ore

Sfiorano ormai quota 34 milioni (33.881.272) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta nell’ultimo aggiornamento la Johns Hopkins University, secondo cui le vittime a livello globale sono 1.012.980, mentre le guarigioni sono 23.551.788.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 7.233.042 casi confermati di coronavirus SARS-CoV-2 e 206.932 morti per Covid-19, secondo la JHU.

L’Institute for Health Metrics and Evaluation dell’Università di Washington stima che gli USA raggiungeranno 240mila morti entro le elezioni presidenziali del 3 novembre e 370.000 entro il 31 dicembre.

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 33.413 nuove infezioni e 1.031 morti per Covid-19, che portano il totale a 4.810.935 contagi e 143.952 vittime: lo ha confermato il Ministero della Salute.

Dal 15 settembre, quando il Paese sudamericano ha contato 1.113 morti, il numero delle vittime non aveva più superato le 1.000 unità in un solo giorno.

Il Brasile ha il secondo più alto numero di morti per Covid al Mondo, dopo gli Stati Uniti, e il terzo più alto numero di infezioni, dopo gli Stati Uniti e l’India.