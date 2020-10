Coronavirus, che ne sarà del Natale? La lettera del piccolo Luca a Conte: “volevo dirti che…” [FOTO]

L’emergenza coronavirus proietta l’Italia verso un nuovo lockdown. Sembra infatti che non ci siano alternative: dopo le nuove misure restrittive la situazione non sta migliorando come si sperava e i contagi non diminuiscono. In tanti sperano, almeno, che il Natale si possa ‘salvare’: il 25 dicembre potremmo rischiare di non poter festeggiare con amici e parenti e di dover restare chiusi in casa a fare gli auguri tramite videochiamate di gruppo, così come accaduto a Pasqua.

Un dolore atroce per i più piccoli, che pensano già al Natale e ai regali da chiedere a Babbo Natale nella letterina. Intanto, c’è chi la letterina la scrive al Premier Conte: “Ciao Conte, sono Luca un bambino di 7 anni. Volevo dirti tu vuoi chiudere tutto ma tra poco viene Santa Lucia e Babbo Natale, come fanno a portarmi i regali? io sono stato bravo. Ciao“, queste le parole scritte da un bambino di 7 anni, in una dolcissima lettera che sta diventando virale.