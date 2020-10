Coronavirus, in Liguria boom di contagi ma c’è anche record di tamponi: il punto Provincia per Provincia

Boom di contagi in Liguria, ma anche record di tamponi: sono 447 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, ma questo dato fa affiancato a quello di tamponi effettuati in un solo giorno, ben 4766. I casi positivi al coronavirus sono quasi tutti a Genova, dove sono 354 i nuovi contagiati. A Imperia invece sono 31 i nuovi positivi, mentre a Savona 24. La Spezia conta 18 nuovi casi mentre nel Tigullio se ne registrano 17.



Sale a 15902 il totale dei casi riscontrati in Liguria dall’inizio della pandema, mentre sono 353.832 i tamponi effettuati nella regione ligure. A Savona si registra una nuova vittima, un uomo di 79 anni morto tre giorni fa all’ospedale di Savona. In Liguria, dunque, al momento sono presenti 392 positivi in più rispetto a ieri.