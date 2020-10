Coronavirus, l’Iss: “9 vaccini nell’ultima fase, il Covid è limitato a scuola”

Sono 1.972 gli studi clinici registrati nel mondo per trovare una cura contro Covid-19. Sono 75 quelli in corso sui vaccini, di cui 9 in fase 3. A fare il punto è l’Istituto superiore di sanità, aggiornando i dati rispetto al mese scorso. A guidare la classifica dei trial clinici su Covid-19 è la Cina, con 23 studi all’attivo, seguita da Usa (12) e Gran Bretagna (8).

“I dati odierni confermano che la trasmissione del virus a scuola è limitata rispetto a quella che avviene in comunità, perciò è ancor più importante monitorare e rispettare le regole anche al di fuori del mondo scolastico”. Lo scrive su Twitter il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in merito agli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione sulle percentuali di alunni, docenti e personale scolastico contagiato dal Covid-19.