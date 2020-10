Coronavirus, bar chiusi dopo il nuovo Dpcm. Il prete sdrammatizza sui social: “apertitivo con rosario da me?”

Le misure restrittive presentate nel nuovo Dpcm hanno costretto i proprietari di bar, pizzerie, gelaterie e ristoranti ad abbassare le serrande alle 18.00. Non sarà possibile consumare all’interno dei locali in ‘notturna’, ma è consentito l’asporto. Arriva dai social una battuta per sdrammatizzare, fatta da un prete. Don Dino Pirri, sacerdote amatissimo dai giovani per la sua evangelizzazione social ha strappato un sorriso con una simpatica frase postata su Twitter: “Bar chiusi e chiese aperte. Facciamo aperitivo con rosario da me?“.