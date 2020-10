Coronavirus, lockdown parziale in Olanda: chiudono bar e ristoranti

L’attesa stretta anti-Covid in Olanda è arrivata. Il premier Mark Rutte ha ordinato un “lockdown parziale” per contenere l’impennata dei nuovi contagi. Tutti i bar, i caffè ed i ristoranti chiuderanno a partire da domani. “Fa male ma è l’unico modo, dobbiamo essere più severi“, ha detto Rutte in conferenza stampa.

Saranno vietati gli incontri sportivi dilettanteschi e gli spettacoli pubblici, come i concerti. Anche i ‘coffee shop’ dovranno restare chiusi. I dipendenti dovranno lavorare da casa a meno che la mansione non lo renda impossibile. Per ora le scuole rimarranno aperte. “Farà male ma è l’unica soluzione, dobbiamo essere più rigidi”, ha dichiarato Rutte, che ha invitato la popolazione a indossare le mascherine negli edifici pubblici, come nei musei e nei supermercati.