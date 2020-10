Coronavirus in Lombardia, l’appello di Fontana: “Dobbiamo chiedere un altro sacrificio, state a casa”

“Sono preoccupato con attenzione, è un film che abbiamo già visto e dobbiamo controllare che la situazione non diventi troppo grave. Bisogna avere la collaborazione da parte di tutti i nostri cittadini. Io credo si debba chiedere ai nostri cittadini ancora un grande sforzo“: lo ha affermato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che, su Sky TG24, ha lanciato un appello ai cittadini della regione per contenere l’epidemia del Coronavirus.

Il presidente ha chiesto “ancora la disponibilità a rispettare certe regole, a rispettare certe limitazioni della propria libertà e della propria vita e che non fanno piacere a nessuno e che non è giusto che vengono applicate. Ma in una situazione drammatica dobbiamo purtroppo accettare anche delle regole che non sono giuste. Lo chiedo con il cuore in mano e la coscienza che i nostri cittadini hanno dato una risposta eccellente nella prima ondata. Chiedo loro questo sacrificio“.

Un appello il governatore lo ha rivolto in particolare “alle persone più fragili, più anziane a chi ha patologie, in questi giorni queste persone devono fare qualche sacrificio e devono cercare di uscire il meno possibile. Devono rimanere in casa il più possibile, isolate il più possibile. Questo è un passaggio fondamentale“.