Coronavirus, firmata l’ordinanza per la Lombardia: coprifuoco dalle 23 alle 5

Validità da domani fino al 13 novembre, coprifuoco dalle ore 23 alle 5 e multe da 400 a 3 mila per le violazioni, prevista anche l’esibizione di un’autocertificazione per chi è costretto a violare il divieto di circolazione per motivi urgenti o lavorativi: è quanto prevede l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal governatore lombardo Attilio Fontana.

Seguirà a breve una seconda ordinanza, sulle nuove misure a livello commerciale, di competenza regionale.

Autocertificazione per spostamenti notturni

Il presidente della Regione Lombardia e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato un’ordinanza con ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19′.

Nell’articolo 1, dal titolo ‘Limitazioni agli spostamenti in orario notturno’, si legge: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza“. “La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione“.