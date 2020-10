Coronavirus in Lombardia: oggi i primi pazienti all’Ospedale di Fiera Milano

E’ previsto nel pomeriggio l’arrivo dei primi pazienti all’Ospedale di Fiera Milano: lo ha confermato Guido Bertolaso, in visita nella struttura.

“Oggi pomeriggio arriveranno i primi sei pazienti trasferiti dalla rianimazione di un altro ospedale“, ha affermato Bertolaso in collegamento con Mattino Cinque. In circa una settimana arriveranno una trentina di pazienti e fino a un massimo di 45.

“In tarda mattinata dovrebbero arrivare i medici e gli infermieri. Io avrei voluto continuare ad averlo come una garanzia, come una ruota di scorta, come qualcosa che potesse essere utilizzato in caso di bisogno, ma che non dovesse essere utilizzato. Invece siamo arrivati al punto in cui dobbiamo farlo riaprire anche per consentire di allentare la pressione sugli atri ospedali e per consentire agli altri ospedali di dedicarsi anche alle altre patologie. Quindi è una necessità assoluta,” ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Sky TG24 riferendosi all’ospedale realizzato in Fiera a Rho. “I medici e gli infermieri della Fiera si dedicheranno esclusivamente ai malati di Coronavirus, quindi all’interno degli altri ospedali si eviterà che ci possa essere una commistione. Saranno moduli, ogni modulo avrà una squadra, ogni squadra sarà composta da un numero sufficiente di medici e infermieri“.