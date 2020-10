Coronavirus, Pierluigi Lopalco: “Ho deciso io di chiudere le scuole, basta esagerare sugli effetti”

“Ho deciso io di chiudere le scuole. Gli istituti sono degli aggregatori sociali e se il virus circola è un problema perché tutto si muove intorno alla scuola: le famiglie si incontrano e poi tornano a casa e si amplifica la circolazione dei contagi. Le scuole in Puglia staranno chiuse 2 settimane non credo che una generazione, come molti dicono, avrà dei problemi. Potranno recuperare magari a Natale“. Lo ha affermato l’epidemiolgo Pier Luigi Lopalco, assessore alla Sanità della Puglia, ospite di ‘Coffee Break’ su La7.