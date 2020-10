Coronavirus, la proposta di Luca Richeldi: “Ossigenoterapia a casa per aiutare gli ospedali”

“La somministrazione di ossigeno a domicilio può contribuire a liberare risorse ospedaliere necessarie per pazienti gravi e sarebbe fattibile in tempi brevi“, considerando che “siamo alle porte dell’inverno e dobbiamo attrezzarci per ridurre la pressione sulle strutture ospedaliere“, per evitarne il blocco. Questa la proposta di Luca Richeldi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, durante il webinar ‘Pandemia di Covid-19 in Italia organizzato dall’Università Cattolica.