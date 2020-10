Coronavirus, Macron: “Lockdown locali? Troppo presto per dirlo, il virus sarà con noi fino alla prossima estate”

“E’ troppo presto per dire se ricorreremo a lockdown locali“: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine di una visita in un ospedale di Pontoise, a nord di Parigi. “Valuteremo ogni settimana l’efficacia delle misure prese. Almeno fino a inizio dicembre, avremo tutto quello che è stato annunciato dal governo. Queste misure, di certo, posso dirvelo già oggi, non saranno ridotte. Forse saranno rafforzate se non sono sufficientemente efficaci”.

Il presidente francese, EmmanuelMacron, ha detto oggi – al termine di una visita all’ospedale di Pontoise, a nord di Parigi – che “ci sbarazzeremo del virus soltanto per un colpo di fortuna, ma abbiamo visto che finora di fortuna non ne abbiamo avuta, o per immunità collettiva o per un abbinamento vaccino-cure”. Ma in ogni caso, ha sottolineato Macron ai giornalisti che gli ponevano domande sulla pandemia, “avremo questo virus almeno fino all’estate“.