Coronavirus, Magi (Omceo Roma): “Mascherine e rispetto delle norme, così Roma può evitare il lockdown”

“Lockdown a Milano e Napoli? Pur rispettando l’opinione degli esperti, penso sia prioritario far capire a tutti che le mascherine ci proteggono. Su questo non vi e’ alcun dubbio. Se facciamo finta di metterle, le mettiamo male o non le mettiamo, sicuramente qualche problema si verifichera‘”. Risponde cosi’ Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, interpellato dall’agenzia Dire sulle parole del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, secondo il quale sarebbe necessario un lockdown nelle citta’ di Milano e Napoli.

“Se tutti noi per almeno 15 giorni non creiamo motivi di contagio – prosegue Magi – usando i dispositivi di protezione individuale, evitando assembramenti e uscendo di casa solo se necessario, allora automaticamente i numeri dovrebbero tornare nella norma“. Secondo il presidente dell’Omceo Roma, l’aumento di queste ultime settimane ha origine dal periodo estivo, durante cui “si sono ‘mischiate le carte’ e si e’ stati imprudenti”. Ora in Italia servirebbero quindi delle “strutture intermedie dove isolare i positivi dai famigliari. Dovrebbero essere una sorta di filtro per allentare la pressione sulle strutture ospedaliere. A Roma e nel Lazio possiamo evitare situazioni simili a Milano e Napoli, solo se davvero tutti utilizzano i dispositivi di protezione individuale e rispettano le regole”, conclude Magi.