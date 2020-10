Coronavirus, mangiare con la mascherina: è possibile! L’esilarante trovata di un giovane [VIDEO]

L’emergenza coronavirus preoccupa la popolazione intera, ma dà anche qualche spunto simpatico per trovate geniali ed esilarante. Riuscire a ridere e sorridere è fondamentale in questo periodo di incertezza, stress e paura e dal web arrivano ogni giorno dei simpatici spunti che il sorriso riescono a strapparlo molto facilmente.

Oggi mostriamo il video di un giovane che ha trovato il modo per poter mangiare anche indossando la mascherina. Un video simpaticissimo che può tornare utile per i più pigri che non vogliono togliere e mettere la mascherina ogni volta che devono mangiare. Anche se.. forse la mascherina in questo modo perde un po’ della sua efficacia.