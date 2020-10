Coronavirus, iniziata la manifestazione contro “la dittatura sanitaria e il coprifuoco” in Piazza del Popolo a Roma [FOTO]

Non solo Napoli. Mentre il Governo si appresta a varare nuove misure per contenere l’epidemia di coronavirus, nel Paese aumentano le manifestazioni contro le misure già in essere. A Roma, è iniziata la manifestazione in Piazza del Popolo organizzata da Forza Nuova, per protestare “contro la dittatura sanitaria e il coprifuoco“ (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Il corteo a 24 ore dal sit-in avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 ottobre in zona Piramide, e’ stato annunciato da Giuliano Castellino di Forza Nuova Roma che si era appellato a “partite Iva, commercianti, patrioti, gruppi popolari spontanei saranno stasera tutti uniti in piazza del Popolo contro Dpcm, coprifuoco e lockdown e ci saremo anche noi, da mesi a fianco dei romani e degli italiani contro la narrazione criminale e terroristica del Covid che, con un’emergenza infinita, sta affamando il nostro popolo tenendolo alla catena“. Una grande bandiera tricolore. Via del Corso blindata cosi’ come le altre due vie del Tridente. Polizia schierata in Piazza del Popolo dove si sono radunate circa 150 persone.

In rete in queste ore era girato un volantino anonimo con scritto: “Il tempo delle richieste e’ finito, sappiamo che chi ci governa non ci ascolta. Abbiamo iniziato in 50 una settimana fa, ieri eravamo gia’ in centinaia e stasera saremo molti di piu’. Contro il coprifuoco, contro leggi improvvise e incoerenti, contro la negazione del diritto al lavoro, contro il mancato sostegno… per la liberta’. Non e’ una manifestazione di categoria, ma la protesta del popolo“. La manifestazione non e’ stata autorizzata dalla Questura di Roma ma le forze dell’ordine sono in piazza per monitorare la situazione anche in conseguenza agli scontri avvenuti venerdi’ notte a Napoli.