Coronavirus, Immunologo Mantovani: “Rispetto a marzo, stiamo gestendo meglio la crisi. Chiudere le scuole crea diseguaglianze sociali”

“La sfida è quella di trovare il giusto equilibrio tra la tutela di fasce deboli come gli anziani e diritto dei giovani ad avere una formazione che garantisca loro un futuro. Perciò sono preoccupato che la chiusura delle scuole possa tradursi in una nuova forma di diseguaglianza sociale“. Lo ha detto il professor Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale e direttore scientifico di Humanitas, intervistato questa mattina a margine della cerimonia di premiazione del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica, di cui è presidente della giuria, a Padova.

“Non sono un epidemiologo e lascio a loro valutare i dati. Posso però dire che il virus non si è attenuato. Ma rispetto al marzo scorso siamo più preparati e stiamo gestendo meglio la crisi. Quindi penso che gestendo il problema con equilibrio supereremo questa fase difficile”, ha aggiunto l’immunologo. Il professor Mantovani ha poi tenuto una Lectio Magistralis sul tema “Immunità, dal cancro al Covid-19: sogni e sfide”.