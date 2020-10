Coronavirus, la mascherina come le… mutande: le 6 regole per usarla nel modo corretto [FOTO]

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare della mascherina a causa delle importanti novità del Governo: bisogna indossarla sempre, all’aperto, anche se soli e a volte è consigliato il suo utilizzo anche nelle abitazioni per limitare la diffusione del coronavirus. Dall’inizio della pandemia si è tanto parlato dei vari tipi di mascherina, di quelli più efficaci, di quelli completamente inutili, così come anche di come va indossata correttamente.

C’è chi la tiene sotto al mento, chi lascia il naso scoperto, chi la tiene al braccio come un accessorio di moda. Arriva dal web un’esilarante immagine che spiega come indossarla in modo corretto. La mascherina è paragonata alle… mutande.

“Tratta la mascherina come tratti le mutande“, questo il consiglio che arriva dal web, che indica poi sei regole per usare la mascherina, come le mutande, nel modo corretto: