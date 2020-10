Coronavirus, media francesi rettificano i dati: oggi in Francia 36.437 casi e 244 morti, terzo giorno consecutivo di calo rispetto al picco di domenica [DATI]

Aveva fatto tremare tutti quel numero: quasi 70.000 casi di coronavirus confermati in 24 ore in Francia. Sarebbe stato un bel balzo in avanti nel Paese nel giorno in cui il Presidente Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo “lockdown nazionale almeno fino all’1 dicembre”. Ma fortunatamente i dati sui contagi giornalieri sono stati rettificati dai media francesi, dopo una clamorosa gaffe, e raggiungono un livello più confortante rispetto ai giorni scorsi.

La Francia ha ufficializzato 36.437 nuovi casi di coronavirus: lo indicano i dati del Ministero della Salute e della sanità pubblica francese. Il giorno prima, 33.417 persone erano risultate positive. In totale, dallo scoppio dell’epidemia in Francia ci sono stati oltre 1 milione di test positivi. 244 persone sono morte nelle ultime 24 ore in ospedale. Dall’inizio dell’epidemia, 35.785 persone sono morte a causa del Covid-19. Da ieri sono stati registrati 372 nuovi ricoveri in terapia intensiva, secondo il database della sanità pubblica francese. Tenendo conto delle dimissioni, il numero dei pazienti Covid-19 attualmente in terapia intensiva è aumentato di 127 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 3.036.

Domenica 25 ottobre, il Paese ha registrato 52 mila casi, in quello che sembra ormai a tutti gli effetti il picco di questa seconda ondata, considerando i numeri in calo degli ultimi giorni senza che fossero state prese ulteriori misure restrittive. Per tutta la scorsa settimana, la Francia, infatti, ha registrato oltre 41 mila casi giornalieri. I dati di oggi, dunque, sono più confortanti. Nell’oltre un milione di casi attivi, quasi la totalità ha sintomi lievi.