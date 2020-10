Coronavirus, l’ordine dei Medici: “Si avvicinano giorni duri, finirà a primavera”

Non si placa l’allarme Covid in Italia, né la corsa dei casi positivi. Se l’ultimo libro del ministro della Salute Roberto Speranza (la cui uscita, prevista ieri, è stata rinviata) si intitola ‘Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute’, per il presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici, Filippo Anelli, i “giorni duri si avvicinano. Da mesi dicevamo che ci sarebbe stata una seconda ondata: tutte le epidemie hanno una prima e una seconda fase. E questa sarà un po’ più lunga della prima: ci accompagnerà fino a primavera”.

“Avevamo detto in tutti i modi di non rilassarci, di prepararci. Ora siamo preoccupati per le segnalazioni di colleghi contagiati e per il fatto che si ricomincia a chiudere le prestazioni dei reparti ordinari”, quelli non Covid. Anelli rinnova l’invito ai cittadini “a limitare il più possibile incontri e spostamenti, per ridurre il rischio di contagio e aiutarci a curare anche i pazienti non Covid”.