Coronavirus, Miozzo (CTS): “Nelle Rsa numeri in crescita. Scuole al sicuro, attenzione a ciò che accade fuori”

“Nelle Rsa i numeri legati al contagio sono in crescita perché sono ricominciati visite e riaperture verso l’esterno. Dobbiamo stare attenti e utilizzare tutte le precauzioni”. Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo nella trasmissione ‘Zapping’ in onda su Radio 1.

“Dobbiamo fare in modo che non ci siano le immagini di affollamento che abbiamo visto in questi giorni e dobbiamo preoccuparci delle fasce di popolazione che vivono in casa con i ragazzi. Le scuole sono al sicuro perché c’è grande attenzione, noi siamo preoccupati di ciò che accade fuori“, ha aggiunto.