Coronavirus, Moderna non rivendica i diritti di proprietà intellettuale per il suo vaccino

Il colosso farmaceutico Moderna e’ una delle aziende piu’ avanzate nella corsa agli Stati Uniti per un vaccino contro il coronavirus, considerato essenziale per porre fine a una pandemia che ha causato piu’ di un milione di vittime in tutto il mondo. Moderna ha detto oggi che non fara’ rispettare i brevetti relativi al suo vaccino sperimentale. La mossa, riporta “Hindustan Times”, permetterebbe ad altri produttori di farmaci di sviluppare scatti utilizzando la tecnologia dell’azienda.

Moderna dunque non sta rivendicando i suoi diritti di proprieta’ intellettuale per la sua tecnologia del vaccino ed e’ disposta a concedere in licenza la tecnologia dietro il suo vaccino sperimentale per il coronavirus dopo la pandemia, ha detto l’azienda in una dichiarazione. Moderna ha ricevuto oltre un miliardo di dollari di finanziamenti governativi per sviluppare e produrre il suo candidato vaccino, e altri 1,5 miliardi di dollari per fornirlo al pubblico statunitense.