Coronavirus, le news dal Mondo: nuovo record in Germania, in India il contagio dilaga ma il tasso di mortalità è tra i più bassi in assoluto

Sono saliti a 44.482.501 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.174.031, mentre le guarigioni sono 30.052.672.

Gli Stati Uniti hanno registrato 75.468 nuovi contagi e 1.000 vittime per Covid nelle ultime 24 ore, secondo i calcoli della JHU. Il totale dei casi positivi è salito a quota 8.856.689, mentre i decessi toccano quota 227.685.

Lo Stato di New York resta quello con più vittime: 33.435.

In Germania nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16.774 contagi, per un totale di 481.013 infezioni dall’inizio della pandemia: lo ha reso noto il Robert Koch Institute.

Il dato giornaliero è il più alto di sempre per il Paese che si prepara a un semi-lockdown.

Si contano anche 89 decessi, per un totale di 10.272.

I decessi per Covid in Messico hanno raggiunto quota 90.309, mentre i casi positivi nel Paese sono ormai 906.863.

Nelle ultime 24 ore i decessi collegati alla pandemia sono stati 495, con 5.595 nuovi contagi.

In Argentina nelle ultime 24 ore sono morte 345 persone, per un totale di 30.071.

Il Ministero della Salute di Buenos Aires ha reso noto che nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 13.924, per un totale di 1.130.533 dall’inizio della pandemia.

La Colombia ha registrato 8.717 nuovi casi e 188 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei deceduti sale a quota 30.753 su un totale di 1.041.915 casi positivi.

L’India ha superato gli otto milioni di casi identificati di Coronavirus: lo ha annunciato oggi il governo indiano.

Il Paese è il secondo più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con quasi 9 milioni di casi.

L’India registra anche un totale di oltre 120.000 decessi ufficialmente attribuiti al Covid-19, contro i quasi 230mila degli USA.

L’India ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo e il numero di nuove infezioni è rallentato negli ultimi giorni: le autorità si stanno preparando a una nuova ondata di casi dopo il Diwali, una grande festa religiosa (14 novembre).