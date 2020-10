Coronavirus, vaccino AstraZeneca: smentita la notizia della morte del volontario, i test continuano

E’ stata smentita la notizia secondo cui un volontario del trial del vaccino anti-Covid di AstraZeneca sia morto in Brasile. La multinazionale che sta sviluppando il vaccino anti-Covid in collaborazione con l’Universita’ di Oxford e la Irbm di Pomezia, in riferimento alla notizia, afferma che le valutazioni effettuate “non hanno condotto ad alcuna preoccupazione in merito alla continuazione dello studio in corso” per la sperimentazione del vaccino. Attualmente sono in corso i finali test di fase 3 su questo candidato vaccino.

“Non possiamo commentare – afferma AstraZeneca – su casi individuali coinvolti nella sperimentazione in corso del vaccino Oxford, aderendo in modo stringente alla regolamentazione dei trial clinici, ma possiamo confermare che tutti i processi di verifica richiesti sono stati seguiti”. “Tutti gli eventi medici significativi – precisa la multinazionale – sono attentamente valutati da investigatori clinici del trial, un comitato di monitoraggio indipendente e le autorita’ regolatorie. Queste valutazioni non hanno portato a preoccupazioni in relazione alla continuazione dello studio in corso”.