Con l’obbligo di avere la mascherina sempre con sé e di indossarla anche all’aperto, in Italia fioccano le multe per i trasgressori della nuova misura volta a contenere la diffusione del coronavirus sul territorio nazionale. “In relazione a quanto disposto con decreto ministeriale e con ordinanza del Presidente della Regione Calabria, è sempre alta l’attenzione e l’impegno della Forze dell’Ordine nelle attività di controllo delle prescrizioni poste a tutela della salute pubblica per il contenimento del contagio da Covid-19. Tali attività di controllo si esplicano anche attraverso l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative. Nei giorni scorsi, nel centro cittadino, il personale dell’UPGSP in servizio di controllo del territorio ha sanzionato amministrativamente 30 persone perché non facevano uso della mascherina protettiva”, lo riporta una nota della Polizia di Reggio Calabria.

“Inoltre, il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Amministrativa e Sociale ha sanzionato e chiuso per 5 giorni un’attività commerciale sita sul Corso Garibaldi, davanti la quale sostava un numero elevato di persone, la maggior parte senza il dispositivo di protezione individuale, tale da non garantire l’incolumità per la salute pubblica. In un momento in cui l’emergenza sanitaria è in preoccupante aumento, è assolutamente necessario che tutti adottino un atteggiamento di profonda responsabilità nei comportamenti sociali. Il primario obiettivo di garantire la tutela della salute pubblica passa soprattutto dall’attuazione di comportamenti responsabili da parte dei cittadini e degli esercenti le attività produttive”.