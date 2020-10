Coronavirus, Nas: “Un milione di mascherine e 46.500 gel sequestrati in estate

Oltre 14.200 ispezioni svolte a tutto campo in Italia dai Nas da giugno a fine settembre, un milione di mascherine con false certificazioni e 46.500 gel igienizzanti privi di efficacia sequestrati e 380 locali che non rispettavano le misure anti-Covid. Questi i dati illustrati oggi alla conferenza stampa sulla campagna ‘Estate tranquilla‘ condotta dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute.

Tra le aziende e strutture controllate, 1.833 sono risultate irregolari (pari al 28%) per vari motivi, da quelli igenici a quelli strutturali. Tra queste, 380 riguardavano locali in cui sono state rilevate irregolarita’ rispetto alla normativa per il contrasto all’emergenza Covid, come mancato distanziamento dei tavoli, mancata predisposizione di gel igienizzanti o mancato uso di mascherine. “Un dato tutto sommato limitato ma che fa emergere la consapevolezza degli operatori di rispettare le misure”, ha sottolineato il comandante dei Nas, generale Paolo Carra.