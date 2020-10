Coronavirus: negativo l’ultimo test di Ursula von der Leyen

“Il risultato dell’ultimo test al Coronavirus per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è negativo”. Lo annuncia il portavoce dell’Esecutivo comunitario, Eric Mamer, su Twitter. Tuttavia, prosegue Mamer, la presidente “osserverà l’auto-isolamento fino alla fine della giornata di domani, come previsto dalle regole per la sicurezza della salute”.

La presidente, che è già risultata negativa ad un test giovedì scorso, “non ha alcun sintomo” della Covid-19, “sta assolutamente bene” e “sta lavorando in videoconferenza”. L’incontro cui ha partecipato e al quale era presente una persona positiva al Sars-CoV-2 si è svolto martedì scorso a Lisbona, in Portogallo, ed è stato organizzato dalle autorità portoghesi in modo da “rispettare le regole sul distanziamento sociale”. La presidente, come il suo staff, viene sottoposta a test “due volte alla settimana”, il lunedì e il giovedì.

A causa dell’autoisolamento, non potrà partecipare al summit Ue-Ucraina, dove verrà sostituita da Josep Borrell, né potrà presiedere il collegio dei commissari.