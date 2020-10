Coronavirus, negò l’esistenza del Covid-19: morto a 33 anni influencer ucraino

Un noto influencer ucraino, che aveva negato l’esistenza del Covid-19, è morto all’età di 33 anni a causa del virus. Dmitriy Stuzhuk si è ammalto durante un viaggio in Turchia ed era stato ricoverato in ospedale al suo ritorno in Ucraina, dopo essere risultato positivo.

La star dei social media, esperto di fitness, è stato dimesso dall’ospedale dopo otto giorni, ma il virus ha provocato complicazioni cardiache. Dopo essere stato nuovamente ricoverato d’urgenza, la sua ex moglie Sofia, 25 anni, ha confermato che era in “gravi condizioni” e “incosciente”.