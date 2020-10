Coronavirus: nel Regno Unito vaccino “subito dopo Natale”

Secondo il Sunday Times, il servizio sanitario britannico è pronto a vaccinare la popolazione contro il Coronavirus “da subito dopo Natale“: il quotidiano cita una comunicazione fatta in privato da Jonathan Van-Tam, il vice consigliere medico del governo, ad alcuni deputati. Van-Tam avrebbe spiegato ai parlamentari la scorsa settimana che i test clinici realizzati finora indicano che vi è un vaccino in grado di “tagliare i contagi e salvare le vite“.

Il riferimento è al vaccino creato all’Università di Oxford e prodotto da AstraZeneca: la sperimentazione è alla fase tre dei test clinici, e, di conseguenza, un lancio su gran parte della popolazione è “all’orizzonte già a dicembre“.

Secondo il quotidiano, migliaia di persone del servizio sanitario seguiranno un corso di formazione per somministrare il vaccino entro la fine dell’anno.