Coronavirus, l’OMS adesso non ha dubbi: “i lockdown non sono la soluzione”, ecco perchè

Un nuovo lockdown è il timore più grande delle popolazioni di tutto il mondo. A far tirare un sosprio di sollievo ci pensa l’OMS: l’Organizzazione mondiale della Sanità ha infatti voluto precisare sui social che non ci saranno ulteriori chiusure.

“I lockdown non sono soluzioni sostenibili a causa del loro significativo impatto sull’economia e sulla salute della società. Siamo consapevoli che le ‘chiusure’ sono nuovamente un argomento di discussione poiché in molti paesi si stanno affrontando picchi di Covid-19 e comprendiamo che a volte tali misure, sebbene non sostenibili, siano necessarie per frenare rapidamente la diffusione del virus ed evitare che i sistemi sanitari vengano sovraccaricati e sopraffatti. Abbiamo la necessità di scovare e isolare i contagi, curare i pazienti, e tracciare i contatti dei positivi“, queste le risposte dell’OMS agli utenti dei social.

“Non è una sola misura che può battere il virus ma occorre usare tutte gli strumenti di prevenzione nello stesso momento” e questa strada “ha avuto successo, perché abbiamo visto paesi tenere sotto controllo i focolai grazie all’implementazione di queste misure“, ha concluso l’OMS.