Coronavirus, un nuovo caso in Formula 1: aumentano a 2 i positivi in casa Mercedes

Il coronavirus ha colpito anche il mondo della F1: arrivano dalla Germania cattive notizie per quanto riguarda la Mercedes. Dopo il caso di un membro del team risultato ieri positivo, arriva oggi un altro contagiato di Covid-19 nel team di Brackley.

“A seguito del test positivo di ieri, l’intera squadra è stata ritestata ieri in Germania. Tutti i membri del team erano negativi a parte: un ulteriore positivo, uno che non ha dato esito e che verrà ritestato. In linea con i protocolli, altri quattro membri del team, tutti risultati negativi, non saranno più disponibili a prendere parte al fine settimana. Pronti sei sostituti dal Regno Unito“, questo il messaggio pubblicato su Twitter dalla scuderia.

“E’ importante che tutti nel mondo ricordino che il virus e’ ancora presente, quindi e’ importante che tutti continuino ad usare mascherine e distanziamento sociale. Non so dire cosa significa questa situazione per il nostro team, che resta comunque un gruppo fantastico“, queste le parole di Lewis Hamilton dal Nurburgring.