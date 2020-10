Coronavirus, locali chiusi alle 20.00 e stop alle palestre: il governo lavora ad un nuovo Dpcm

Il governo lavora ad un nuovo Dpcm che prevede nuove misure restrittive. Si va verso un semi-lockdown: secondo le prime indiscrezioni i primi settori colpiti dalle nuove norme saranno palestre, piscine e locali. Sembra infatti che le misure del nuovo protocollo per palestre e piscine non siano più sufficienti, mentre per i locali è prevista la chiusura alle 20.00, anche se questo argomento è fonte di dibattito. Questi sarebbero i principali interventi per fermare l’automento dei contagi, discussi questa mattina nella riunione tra il premier Conte e i capi delegazione della maggioranza. C’è chi chiede un coprifuoco nazionale alle 22.00 chi adddirittura alle 18.00. La chisuura dei locali ed il coprifuoco sono ‘slegati’ tra loro: bar, ristoranti e pizzerie potrebbero essere costretti a chiudere alle 20.00, ma il coprifuoco in termini di circolazione potrebbe essere qualche ora dopo. Il governo sta lavorando per mettere a dispoizione 5 miliardi per chi avrà danni.

Si potrà uscire solo per andare a lavoro, a scuola, per acquistare beni e per attività produttive. Anche sale giochi e centri commerciali, affollati soprattutto nel fine settimana, potrebbero essere costretti a nuove norme restrittive.

Decisioni che arriverebbero dopo i 19 mila contagi da coronavirus di ieri: il governo vuole limitare la diffusione del virus e provare a far abbassare la curva di contagi. Sono previste anche restrizioni leggere legate ai movimenti tra Regioni.