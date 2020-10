Coronavirus e nuovo DPCM: oggi la protesta dei ristoratori in numerose città

Nell’ambito di un’iniziativa organizzata da Fipe – Confcommercio per ricordare il valore economico e sociale del settore, oggi i gestori dei pubblici esercizi scendono in piazza: presenti non solo i lavoratori e gestori di ristoranti, ma anche di bar, locali di intrattenimento e imprese di catering e banqueting, impossibilitati a lavorare a causa delle restrizioni sugli orari di apertura e sui partecipanti a eventi e matrimoni.

Un’emergenza nell’emergenza sulla quale le associazioni di categoria con in testa la Fipe, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, accenderanno un riflettore oggi quando i gestori dei locali occuperanno contemporaneamente le piazze di 10 città italiane capoluoghi di regione, dalle 11:30 (Milano, Bergamo, Roma, Verona, Trento, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Cagliari, Palermo).

L’obiettivo è ricordare i valori economici e sociali della categoria, che occupa oltre un milione e 200mila addetti, un tessuto di 340mila imprese che prima del Covid19, generava un fatturato di oltre 90 miliardi di euro ogni anno.