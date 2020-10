Coronavirus e nuovo DPCM, il sindaco di Messina annuncia trionfante: “Ecco la soluzione, in Sicilia bar e ristoranti aperti fino alle 24”

“Con il buonsenso e la sinergia istituzionale le soluzioni si trovano!“: lo afferma trionfante il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in un post su Facebook, nel quale annuncia un’intesa con il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che consentirebbe l’apertura delle attività commerciali fino alle 24, in deroga dunque a quanto stabilito dall’ultimo DPCM, entrato in vigore ieri.

De Luca non ha rivelato ulteriori dettagli in riferimento alla soluzione individuata di concerto il presidente della Regione, rimandando a una diretta Facebook: “Stasera alle ore 19:00 edizione straordinaria delle nostre dirette sulla pagina FB De Luca Sindaco di Messina. Io e Nello abbiamo trovato la soluzione per far svolgere regolarmente l’attività fino alle ore 24 ai ristoranti bar pasticcerie ecc ecc della Sicilia.”