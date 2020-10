Coronavirus: ok della Camera alla risoluzione sullo stato di emergenza, in corso il Consiglio dei Ministri

La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulla proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus con 253 voti a favore e 3 voti contrari. L’aula ha poi respinto la prima parte della risoluzione dell’opposizione, per la quale era stata chiesta votazione separata, con 202 sì e 256 no.

I deputati in missione, compresi quelli in isolamento, erano oggi 120, con conseguente abbassamento della soglia per il numero legale.

Il Consiglio dei ministri sta per riunirsi a Palazzo Chigi: all’ordine del giorno l’approvazione del decreto con misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020; l’esame di leggi regionali; la dichiarazione di stato di emergenza con provvedimento di protezione civile a norma dell’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018.