Coronavirus, Oms: “Aumento record di nuovi casi nel mondo, legato al nuovo record giornaliero in Europa”

L’Organizzazione Mondiale della Sanita’ (Oms) ha annunciato che nelle ultime 24 ore sono state registrate in tutto il mondo 338.779 nuove infezioni da coronavirus, il maggior incremento giornaliero mai registrato dall’inizio della pandemia (il precedente massimo era stato registrato lo scorso 2 ottobre, con 330.340 nuovi casi in tutto il mondo). L’impennata, spiega l’Oms, e’ legata all’incremento dei nuovi casi in Europa, 96.996 in 24 ore, anch’esso un record. I nuovi decessi legati al Covid sono stati 5.514 nelle ultime 24 ore, cifra che porta il bilancio globale a 1,05 milioni.