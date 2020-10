Coronavirus, aumentano i positivi in casa Parma: la squadra normalmente in partenza per Udine

Aumentano i casi in casa Parma: nella squadra di calcio sono sei i giocatori positivi al coronavirus. Dopo il ciclo di tamponi rapidi effettuato nel primo pomeriggio un nuovo atleta è risultato contagiato, ma asintomatico. Previsto dunque per lui l’isolamento, ma il resto della squadra è regolarmente in partenza per Udine, in vista della sfida contro l’Udinese. I giocatori, una volta arrivati ad Udine, si sottoporranno nuovamente al tampone a 24 ore dalla partita. Il risultato sarà noto entro le quattro ore prima del fischio d’inizio.